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Власти оценили смерть минчанки во время салюта в $12,5 тысяч

06.07.2019 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорисполкомом принято решение об оказании помощи жертвам трагедии, произошедшей 3 июля во время салюта.


погибшая во время салюта минчанка Наталья справа

Об этом сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

— Решение принято вчера, но работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны женщины, которую не удалось спасти, организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин (1 базовая - 25,5 рублей - прим. БП). 

Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 бв, средней степени тяжести – по 50 бв, легкой – по 20 бв. Сформирована комиссия Мингорисполкома, которая рассматривает каждый случай и принимает соответствующее решение, — сказал Сивак.


За счет города восстанавливали и окна домов, где взрывной волной выбило стекла. Работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой».
 
 
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Мингорисполкомом принято решение об оказании помощи жертвам трагедии, произошедшей 3 июля во время салюта.
 
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