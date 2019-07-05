ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец 11-летнего Игната: Пришли к психологу - сына скрутили и забрали в приют, меня избили

06.07.2019 12:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь на 6 июля журналисту Еврорадио позвонил Дмитрий Шиманович, отец 11-летнего Игната. Он рассказал, что накануне вечером пришёл с сыном в михановическую школу, куда их вызвали на беседу с психологами. В результате Игната силой забрали в приют. Самого Дмитрия избила милиция. Врачи уже поставили ему диагноз.

Отец 11-летнего Игната: Пришли к психологу - сына скрутили и забрали в приют, меня избили
"Я сейчас нахожусь в больнице и жду милицию, чтобы дать показания, — рассказывает Дмитрий. — У меня тут и ушибы, и сотрясение мозга. 5 июля вечером я пришёл в михановическую школу, где со мной и с Игнатом работают психологи. Посадил его, расчесал, говорю — сиди. Меня завели в другой кабинет. Я снял куртку, повесил её на стул. Предполагал, что сейчас начнём беседовать…"

Вместо этого, по словам Дмитрия, в кабинет внезапно вошла представительница Управления по образованию Минского района Татьяна Шандаревская с милицией и видеокамерой. Она сказала: "Изъятие ребёнка в приют".

"Как и весной, никакого постановления об изъятии мне никто не вручил, — продолжает собеседник. — Я схватился за куртку, хотел выйти в коридор, потому что услышал, как кричит Игнат. Мне сразу заломали руки. Четыре милиционера! Когда мне всё-таки удалось выглянуть в коридор, они меня начали бить об пол. Скрутили руки и били об пол! Игнат всё это видел. Его тоже силой скрутили и повели. Он сопротивлялся, кричал: "Папа, помоги!" Ему было больно. Мы находились на третьем этаже, а я слышал, как он продолжал звать на помощь меня и сестру с первого".

Дмитрий рассказывает, что милиция разбила губу и его матери. У старшей дочери Карины из рук выбили телефон, и тот раскололся.

После того, как Игната увезли, милиция отпустила Дмитрия. Вместе с дочкой отец отправился в СПЦ в Ждановичи. В приют его не пустили. Он пробовал дозвониться до сына, но поговорить с ним не смог.

Потом Дмитрию стало плохо. Ему вызвали скорую. Мужчину доставили в больницу в Боровляны, куда вызвали представителей Следственного комитета. Дмитрий им всё рассказал. Потом его перевезли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где и поставили диагноз.


Справка, которую Дмитрий Шиманович получил в больнице


Одиннадцатилетний Игнат должен был отправиться в социальный приют ещё в начале мая. Причина — затянувшийся спор родителей о том, с кем должен жить мальчик. Несмотря на то, что мать и отец так и не договорились, до вчерашнего дня Игнат продолжал жить в Михановичах с отцом, старшей сестрой и бабушкой. Хотя ранее суд определил, что он должен проживать с мамой.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 6 июля журналисту Еврорадио позвонил Дмитрий Шиманович, отец 11-летнего Игната. Он рассказал, что накануне вечером пришёл с сыном в михановическую школу,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Светлогорском насмерть сбили мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика