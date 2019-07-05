Отец 11-летнего Игната: Пришли к психологу - сына скрутили и забрали в приют, меня избили

"Я сейчас нахожусь в больнице и жду милицию, чтобы дать показания, — рассказывает Дмитрий. — У меня тут и ушибы, и сотрясение мозга. 5 июля вечером я пришёл в михановическую школу, где со мной и с Игнатом работают психологи. Посадил его, расчесал, говорю — сиди. Меня завели в другой кабинет. Я снял куртку, повесил её на стул. Предполагал, что сейчас начнём беседовать…"





Вместо этого, по словам Дмитрия, в кабинет внезапно вошла представительница Управления по образованию Минского района Татьяна Шандаревская с милицией и видеокамерой. Она сказала: "Изъятие ребёнка в приют".





"Как и весной, никакого постановления об изъятии мне никто не вручил, — продолжает собеседник. — Я схватился за куртку, хотел выйти в коридор, потому что услышал, как кричит Игнат. Мне сразу заломали руки. Четыре милиционера! Когда мне всё-таки удалось выглянуть в коридор, они меня начали бить об пол. Скрутили руки и били об пол! Игнат всё это видел. Его тоже силой скрутили и повели. Он сопротивлялся, кричал: "Папа, помоги!" Ему было больно. Мы находились на третьем этаже, а я слышал, как он продолжал звать на помощь меня и сестру с первого".





Дмитрий рассказывает, что милиция разбила губу и его матери. У старшей дочери Карины из рук выбили телефон, и тот раскололся.





После того, как Игната увезли, милиция отпустила Дмитрия. Вместе с дочкой отец отправился в СПЦ в Ждановичи. В приют его не пустили. Он пробовал дозвониться до сына, но поговорить с ним не смог.





Потом Дмитрию стало плохо. Ему вызвали скорую. Мужчину доставили в больницу в Боровляны, куда вызвали представителей Следственного комитета. Дмитрий им всё рассказал. Потом его перевезли в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где и поставили диагноз.









Справка, которую Дмитрий Шиманович получил в больнице









Одиннадцатилетний Игнат должен был отправиться в социальный приют ещё в начале мая. Причина — затянувшийся спор родителей о том, с кем должен жить мальчик. Несмотря на то, что мать и отец так и не договорились, до вчерашнего дня Игнат продолжал жить в Михановичах с отцом, старшей сестрой и бабушкой. Хотя ранее суд определил, что он должен проживать с мамой.











