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В России предлагается ввести квоты на импорт щебня из Беларуси

06.07.2019 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России предлагается ввести квоты на импорт щебня из Беларуси

Российские чиновники задумались над введением квот на импорт белорусского щебня, который, по их мнению, на самом деле является "транзитом" с Украины.

Это следует из доклада Минпромторга, который составил его по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и разослал ведомствам, сообщает Интерфакс.

Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов в Россию - ее доля доходила около 90%. В 2015 году, когда Россия ввела лицензирование импорта, поставки нерудной продукции с Украины сократились почти в 10 раз и в 2017 году составили 2,1 млн тонн.

В декабре 2018 года в рамках антиукраинских санкций Москва сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг, в 2019 году он выдал заключения на 1,7 млн тонн щебня.

Однако, начиная с 2016 год, украинская нерудная продукция хлынула в Россию через Беларусь. Если в 2014 году белорусский импорт составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он подскочил до 7,4 млн тонн, а в 2017 году составил почти 10 млн тонн.

Минпромторг, выяснив, что белорусские гранитные карьеры пользуются для отправки своей продукции только двумя станциями - Ситница и Житковичи, - предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с них. Однако, несмотря на это, поставки через другие станции по-прежнему продолжаются.

В связи с этим возникла идея о квоте на перевозку щебня из Беларуси в Россию с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Белоруссии.

Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей Федеральной таможенной службы и РЖД.

 
 
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Российские чиновники задумались над введением квот на импорт белорусского щебня, который, по их мнению, на самом деле является "транзитом" с Украины.
 
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