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Новая «зажигалка» Renault Megane RS Trophy-R: известны характеристики

06.07.2019 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже сообщал о том, что созданная на базе «горячего» хетчбэка Renault Megane RS Trophy версия Trophy-R стала рекордсменом Нюрбургринга среди серийных переднеприводных автомобилей. Но только сейчас французская компания озвучила новые подробности, включая динамические характеристики автомобиля.


Напомним, что «экстремальная» вариация Megane RS Trophy еще в большей степени «заточена» под езду на треках, но при этом сертифицирована и для дорог общего пользования. Различные ухищрения позволили уменьшить массу Trophy-R на 130 кг: из салона убран задний ряд сидений, капот изготовлен из стеклопластика, установлена титановая выпускная система Akrapovic, а за доплату доступны карбоновые колесные диски.


Серьезной ревизии подверглось и шасси. В подвеске используются облегченные пружины, ради экономии массы разработчики отказались и от подруливающей задней оси, штатно хетчбэк оснащен регулируемыми амортизаторами Ohlins, а в качестве опции предлагаются карбон-керамические тормоза Brembo.


При этом Megane RS Trophy-R сохранил тот же 1,8-литровый турбомотор, что и обычный Trophy — с отдачей 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика». До 100 км/ч хетчбэк может разогнаться за 5,4 секунды, а максимальная скорость — 263 км/ч.


Тираж Megane RS Trophy-R составит 500 экземпляров, продажи начнутся в конце года. Цены во Франции стартуют от 55 тысяч евро.

 
 
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Компания Renault озвучила новые подробности рекордсмена Нюрбургринга - хот-хетча Megane RS Trophy-R.
 
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