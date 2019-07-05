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В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента

06.07.2019 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента
Фото из открытых источников

По дороге в больницу пострадавший пришел в себя. Когда скорая прибыла к месту назначения, мужчина отказался выходить из машины. Его пытались уговорить медики и водитель. Закончилось конфликтом – пациент ударил водителя кулаком в нос. 

Дебошира задержали за мелкое хулиганство. 

Водитель скорой умер в салоне своей машины.

Согласно предварительным выводами судебно-медицинской экспертизы, удар пациента не является причиной смерти водителя, сообщает kraj.by. Смерть могла наступить от сердечного заболевания. 

По факту происшествия проводится проверка. 

В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента
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Скорая прибыла по вызову на вокзал Молодечно – стало плохо 42-летнему мужчине.
 
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