В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента

Источник материала: Аргументы и факты

По дороге в больницу пострадавший пришел в себя. Когда скорая прибыла к месту назначения, мужчина отказался выходить из машины. Его пытались уговорить медики и водитель. Закончилось конфликтом – пациент ударил водителя кулаком в нос.

Дебошира задержали за мелкое хулиганство.

Водитель скорой умер в салоне своей машины.

Согласно предварительным выводами судебно-медицинской экспертизы, удар пациента не является причиной смерти водителя, сообщает kraj.by. Смерть могла наступить от сердечного заболевания.