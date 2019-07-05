Источник материала: Полымя

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, днем местами ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.