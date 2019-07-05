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Опасное маневрирование на мокрой дороге привело к обидному ДТП на Варшавке

06.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вчера, 5 июля 2019 года на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Варшавское шоссе.

Опасное маневрирование на мокрой дороге привело к обидному ДТП на Варшавке

Кажется, кто-то не учёл погодные условия:

Обратите внимание, как самортизировал отбойник - и не допустил выезда на встречную полосу транспортных средств. В тот же вечер на Машерова упал мотоциклист, правда ему повезло больше - отделался лёгким испугом.

 
 
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  ДТП произошло вчера, 5 июля 2019 года на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Варшавское шоссе. Кажется, кто-то не учёл погодные условия: Обратите внимание,...
 
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