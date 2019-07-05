Опасное маневрирование на мокрой дороге привело к обидному ДТП на Варшавке

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вчера, 5 июля 2019 года на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Варшавское шоссе.





Кажется, кто-то не учёл погодные условия:

Обратите внимание, как самортизировал отбойник - и не допустил выезда на встречную полосу транспортных средств. В тот же вечер на Машерова упал мотоциклист , правда ему повезло больше - отделался лёгким испугом.