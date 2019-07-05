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Опасное маневрирование на мокрой дороге привело к обидному ДТП на Варшавке
06.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вчера, 5 июля 2019 года на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Варшавское шоссе.
Кажется, кто-то не учёл погодные условия:
Обратите внимание, как самортизировал отбойник - и не допустил выезда на встречную полосу транспортных средств. В тот же вечер на Машерова
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ДТП произошло вчера, 5 июля 2019 года на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Варшавское шоссе. Кажется, кто-то не учёл погодные условия: Обратите внимание,...
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