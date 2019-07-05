ПСЖ предложил Неймара «Реала»

Источник материала: Tut.by

Руководство «Пари-Сен-Жермен» предложило мадридскому «Реалу» купить бразильского нападающего Неймара. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Marca.



Неймар. Фото: Reuters

Испанское издание уточняет, что парижане уже дважды обращались к боссам сливочных по этому вопросу. Оба раза в «Реале» отказывались от предложения. Уточняется, что руководство «королевского клуба» было заинтересовано в приобретении Неймара, но впоследствии изменило решение.

26 июня сообщалось, что Неймар уведомил ПСЖ о намерении покинуть клуб. Футболист также дал понять, что испанская «Барселона» — единственная команда, где он собирается играть. За день до этого Sport.es опубликовал статью, где сообщалось, что каталонцы договорились об условиях личного контракта с 27-летним бразильцем.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.