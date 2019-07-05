Каким был «Каменецкий Драйв-2019»?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Очередной, шестой, «Каменецкий Драйв» прошел волной бодрящего позитива. На два дня в наш город съехались участники 21 группы из Беларуси, России, Польши и Латвии. А всего заявок на участие было более 150 (!).

Организаторы и постоянные участники отметили, что в нынешнем году фестиваль был самым сильным в музыкальном плане. Поэтому новый формат, «неконкурсный», упростил задачу – иначе победителя выбрать было бы невозможно.

День первый

Еще до открытия рок-фестиваля стадион «Колос» и прилегающая к нему территория собрали детей разных возрастов и их родителей. Фотозона, показательные выступления РОЧС и Департамента охраны, детские аттракционы, палаточный городок – отсюда, с «Территории веселья», и начался драйв для маленьких каменчан и гостей города.

Высокую планку задали артисты в тот день – подготовка, исполнение, порядок выступления с музыкальными композициями – все на высшем уровне.

Первыми на сцену поднялись «Art Hall» из Борисова, следом – польский «Błękitny Nosorożec».

Минская группа «Please, Rewind!» вошла в тройку победителей прошлогоднего фестиваля. Всего два человека: гитарист и барабанщик – сумели и в этот раз покорить публику. Именно они получили сертификат на 8 часов студийной записи в «XLR Studio» от партнеров «Драйва».

Второй раз на фестиваль приехал и брестский «ROWER». Впервые в Каменце выступили группы из Калининграда «БанZай» и «MAGNUM 44». Ребята заверили: сюда хочется возвращаться, что они непременно сделают в следующем году. Качественным звуком и хорошей музыкой в тот вечер делились с любителями рока группы «Закон Гука» (Минск) и «Partizan | orchestra» (Каменец)…





Первые хедлайнеры фестиваля – гомельский «ГлинТВейн». За три года участия в «Драйве» эти ребята стали настоящими и преданными друзьями фестиваля!

Последним, а от этого самым долгожданным, был выход участников группы «J:Морс». Кстати, ребята специально для каменецких поклонников исполнили одну из своих новых песен.

Второй день

Взрывным музыкальным выступлением его открыла минская группа «КVАDRАТ». А вот ребят из «SpaceShipOne» можно было узнать из тысячи. Это московская группа, которая приезжает к нам уже второй раз. В основе репертуара – космические и научно-фантастические темы, «повествование» о которых ведется от лица экипажа корабля.

Следом за ними покоряли сцену и сердца слушателей участники группы «The UP!» из Минска. Рекомендуем: молодые и перспективные ребята с очень мощной духовой «секцией».

Продолжили фестиваль группы «Noll Reakcii» (Брест), «Гардероб» (Каменец), «Родник» (Брест).

Эпатажные участники из «Не Ваше Дело» – сборная группа Москвы и другой культурной столицы России – Санкт-Петербурга. Влюбленные в музыку, в свое дело участники даже расстояние между городами (репетиции проходят в Москве) не считают препятствием для рок-прогонов. Кстати, музыканты даже высказали желание стать партнерами будущего фестиваля.



Группа «Клиент» из Латвии, чтобы приехать на фестиваль преодолела немало препятствий. Но участники не сдались так легко (визу получили только со второго раза) и все равно приехали на «Драйв». Рижские музыканты отметили его как один из лучших фестивалей с превосходной технической и организационной базой.

Это мнение всех приглашенных артистов: свет, звук, музыка, профессионализм организаторов «подкупают». Музыканты уже записываются на следующий «Драйв» несмотря на то, публика немногочисленна (к сожалению, культура посещения мероприятий оставляет желать лучшего, таковы реалии современного мира)… Но сюда артисты готовы приезжать за эмоциями, хорошей музыкой и вдохновением, а еще за каменецкими пейзажами!

Завершали второй фестивальный день всем известные «Дрозды». Музыканты в этом году предпочли закрытию Европейских игр каменецкую сцену (как-никак их выступления стали традиционными на «Драйве»!).

Каждому участнику фестиваля были вручены сертификат и памятный сувенир.

Рок сближает!

Партнерами фестиваля выступили мотоклуб «Пасека», ООО «Западное», ЧТУП «Никитоша», ООО «Агропродукт», газета «Навіны Камянеччыны», ОАО «БелМорис», ОАО «Савушкин продукт», #hutkidruk, Bunker_bar.

О «Драйве» его участники

Группа «Замковая Гора» из Минска:

– Вот и отшумел «Каменецкий Драйв-2019». Огромная благодарность организаторам за атмосферу, тем, кто работал со звуком и светом, – низкий поклон за мастерство. Полезными стали знакомства с музыкантами из разных стран. Общались так, будто давно знаем друг друга. Что ж, горячий, солнечный июнь закончился на яркой ноте! Не знаю, как у других ребят, а нас обуревают

странные чувства: с одной стороны – грустно, что фестиваль закончился, ведь лето стало меньше на треть; а с другой – радостно, есть, что вспомнить…

«MAGNUM 44»:

– Огромное спасибо техническому персоналу за их труды – все было на высшем уровне! Благодарим каждую команду, которая приняла участие в этом замечательном фестивале. Очень довольны поездкой в Каменец: здесь и воздух чистейший, и люди добрые, и достопримечательности интересные! Надеемся на будущую встречу и у вас, и у нас. Фестивалю желаем развития, масштабности, а каждому человеку – мирного неба над головой!

БанZай:

–Это были яркие и запоминающиеся несколько дней в небольшом но, можно сказать, гордом и своеобразном городе Каменец. Мы получили массу позитивных впечатлений от участия в рок-фестивале «Каменецкий Драйв». Но ещё больше эмоций нам подарило общение со зрителями, музыкантами, организаторами фестиваля и жителями Каменца. Вы – прекрасные люди! Выражаем вам свою благодарность за гостеприимство, теплоту и поддержку! Организаторам хочется сказать отдельное спасибо. Звук, сцена, атмосфера, решение любых вопросов – всё на высшем уровне!

«By Cry», победители «Каменецкого Драйва-2018»:

– «КАМЯНЕЦКI ДРАЙВ-2019» гучна адгрымеў! Дзякуй арганізатарам за цёплы прыём, крутую сцэну і прафесійны гук! Хочацца падзякаваць іншым камандам за выступленні і чысты драйв! Дзякуй вам, нашы даражэнькія слухачы, за шчырую падтрымку і аддачу! Гэта было незабыўна, і мы з задавальненнем вернемся, каб зрабіць гэта зноўку! Разам! Усім – Rock! Усім – Drive!

Ирина ВЕРЕНИЧ.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

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