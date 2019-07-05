Мотоциклист попал под трактор и выжил

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем трактора был 53-летний мужчина. Он ехал по автодороге «Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины» и при проезде перекрестка «Комарин-Карловка» не уступил дорогу мотоциклу «Bajaj Boxer BM 150X».

Мотоциклист и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.