Мотоциклист попал под трактор и выжил

За рулем трактора был 53-летний мужчина. Он ехал по автодороге «Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины» и при проезде перекрестка «Комарин-Карловка» не уступил дорогу мотоциклу «Bajaj Boxer BM 150X».
Мотоциклист и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранители напоминают: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.