Семье погибшей из-за салюта минчанки власти заплатят 25,5 тыс рублей

Источник материала: KYKY

Людям, которые 3 июля пострадали от салюта в Минске, окажут финансовую помощь. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Что произошло?

Напомним: вечером 3 июля, во время празднования Дня Независимости, в Минске произошло ЧП . В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего в жилых домах разбились окна, на соседних улицах повредились автомобили. Десять человек пострадали, в их числе – 64-летняя женщина, которая умерла от пореза шеи. СК задержал первых подозреваемых: ими стали двое мужчин из России, представители компании-поставщика «Пиро-Росс», у которой Министерство обороны закупало фейерверки.

Сколько заплатят?

Решение о помощи деньгами принял Мингорисполком. Похороны погибшей женщины организуют за счет городского бюджета. Ее семье выплатят 1000 базовых величин (25,5 тысячи рублей). Тем, кто получил тяжелые травмы, передадут 100 базовых величин (2550 рублей), средней степени тяжести – 50 (1275 рублей) и легкой – 20 базовых величин (510 рублей).

Окна, которые выбило взрывной волной, также восстановят за счет средств города. Остальным пострадавшим деньги заплатит виновный: его установит либо следствие, либо страховая компания.