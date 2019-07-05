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Под Брестом задержанный покончил с собой в машине милиции
Источник материала: KYKY>
В Кобринском районе силовики задержали 33-летнего мужчину. Он покончил с собой в машине милиции,
Милиционеров вызвали в деревню Стригово (Брестская область). Причина – семейный скандал. Правоохранители арестовали местного жителя, который, как выяснилось позже, не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Его посадили в салон служебной машины, в тот отсек, где находятся задержанные. Там мужчина и совершил суицид, уточняют в МВД.
Медики пытались оказать ему помощь, но спасти его не удалось. Каким способом мужчина покончил собой, пресс-служба не уточняет. Следственный комитет проводит проверку.
TUT.by
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В Кобринском районе силовики задержали 33-летнего мужчину. Он покончил с собой в машине милиции, сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram. Милиционеров вызвали в...
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