Под Брестом задержанный покончил с собой в машине милиции

Источник материала: KYKY

В Кобринском районе силовики задержали 33-летнего мужчину. Он покончил с собой в машине милиции, сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

Милиционеров вызвали в деревню Стригово (Брестская область). Причина – семейный скандал. Правоохранители арестовали местного жителя, который, как выяснилось позже, не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Его посадили в салон служебной машины, в тот отсек, где находятся задержанные. Там мужчина и совершил суицид, уточняют в МВД.

Медики пытались оказать ему помощь, но спасти его не удалось. Каким способом мужчина покончил собой, пресс-служба не уточняет. Следственный комитет проводит проверку.

TUT.by напомнил , как в прошлом году осенью произошел похожий случай. 48-летний арестованный повесился в служебной машине, в том же отсеке. Однако родственники в версию о самоубийстве не поверили тогда и не верят до сих пор, но уголовное дело не возбудили.