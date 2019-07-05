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Под Брестом задержанный покончил с собой в машине милиции

06.07.2019 13:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Кобринском районе силовики задержали 33-летнего мужчину. Он покончил с собой в машине милиции, сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

Милиционеров вызвали в деревню Стригово (Брестская область). Причина – семейный скандал. Правоохранители арестовали местного жителя, который, как выяснилось позже, не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Его посадили в салон служебной машины, в тот отсек, где находятся задержанные. Там мужчина и совершил суицид, уточняют в МВД.

Медики пытались оказать ему помощь, но спасти его не удалось. Каким способом мужчина покончил собой, пресс-служба не уточняет. Следственный комитет проводит проверку.

TUT.by напомнил, как в прошлом году осенью произошел похожий случай. 48-летний арестованный повесился в служебной машине, в том же отсеке. Однако родственники в версию о самоубийстве не поверили тогда и не верят до сих пор, но уголовное дело не возбудили.

 
 
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В Кобринском районе силовики задержали 33-летнего мужчину. Он покончил с собой в машине милиции, сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram. Милиционеров вызвали в...
 
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