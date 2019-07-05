Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Основатель и глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос официально развелся со своей женой Маккензи, сообщает Блумберг .

Соответствующие документы подписал судья в штате Вашингтон.

Согласно договоренности между экс-супругами, сразу после развода Безос передаст бывшей жене 4% акций компании Amazon. Эксперты оценивают его в 38,3 миллиарда долларов. С таким состоянием Маккензи Безос окажется на 22-й строчке в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг. Ранее она заявляла, что собирается отдать половину своего состояния на благотворительность.

Отмечается, что Маккензи предоставит право бывшему супругу голосовать акциями, которые она получит после развода. Также она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

В июле прошлого года Безос был признан самым богатым человеком в современной истории по версии Блумберг. Его состояние превысило отметку в 150 миллиардов долларов.