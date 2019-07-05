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Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

06.07.2019 15:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
www.globallookpress.com

Основатель и глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос официально развелся со своей женой Маккензи, сообщает Блумберг.

Основатель Amazon Джефф Безос официально развелся с женой Развод на 70 миллиардов. Почему самый богатый человек мира ушел из семьи

Соответствующие документы подписал судья в штате Вашингтон.

Согласно договоренности между экс-супругами, сразу после развода Безос передаст бывшей жене 4% акций компании Amazon. Эксперты оценивают его в 38,3 миллиарда долларов. С таким состоянием Маккензи Безос окажется на 22-й строчке в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг. Ранее она заявляла, что собирается отдать половину своего состояния на благотворительность.

Отмечается, что Маккензи предоставит право бывшему супругу голосовать акциями, которые она получит после развода. Также она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

В июле прошлого года Безос был признан самым богатым человеком в современной истории по версии Блумберг. Его состояние превысило отметку в 150 миллиардов долларов.

 
 
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Безос передаст экс-супруге 4% акций компании, а та оставит ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin
 
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