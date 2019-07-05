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На Hyundai Sonata дебютирует двигатель с новой системой изменения фаз газораспределения

06.07.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai в своем центре Motorstudio Goyang в южнокорейском Кояне продемонстрировала новую систему изменения продолжительности открытия клапанов CVVD (Continuously Variable Valve Duration), которую сами разработчики называют первой в мире. Вместе с ней был показан турбодвигатель Smartstream G1.6 T-GDi, который первым получит такую систему.


По сути, новая технология является дальнейшим развитием фирменных систем регулировки фаз за счет управления моментом открытия клапанов (CVVT, Continuously Variable Valve Timing) или объемом впускаемого воздуха за счет изменения высоты подъема клапана (CVVL, Continuously Variable Valve Lift). Прежние системы не могли регулировать продолжительность открытия клапана — технология CVVD управляет продолжительностью открытия клапанов в соответствии с текущими условиями движения и обеспечивает увеличение мощности на 4% и сокращение расхода топлива на 5%. При этом объем вредных выбросов снижается на 12%, уверяют в Hyundai.

Когда автомобиль движется с постоянной скоростью и от двигателя не требуется большой мощности, CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Это сокращает расход топлива за счет снижения сопротивления при сжатии. А если от двигателя требуется высокая мощность, например на высоких скоростях, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы максимально увеличить объем подаваемого в цилиндры воздуха.


Система CVVD дебютирует на новой турбо-«четверке» Smartstream G1.6 T-GDi, она развивает 180 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента. Во второй половине текущего года этот двигатель начнет устанавливаться на Sonata нового поколения, позже он появится и на других моделях Hyundai и Kia.

 
 
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Компания Hyundai в своем центре Motorstudio Goyang в южнокорейском Кояне продемонстрировала новую систему изменения продолжительности открытия клапанов CVVD (Continuously Variable Valve...
 
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