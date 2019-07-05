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Ученые России и Эстонии займутся поиском генетических ключей к лечению диабета

06.07.2019 15:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Запущенный российскими и эстонскими учеными исследовательский проект призван определить генетические причины развития диабета, а также найти генетические маркеры, связанные с тяжелой формой течения этого заболевания, сообщил в субботу портал "Дельфи".

Для этого ученые создадут коллекцию образцов крови 2000 пациентов с диабетом второго типа, живущих на территории Северо-Запада РФ, пишет портал.

Работа организована в рамках первого в России международного проекта в области биобанкирования совместно с Тартуским университетом. В качестве головной организации выступает Санкт-Петербургский университет.

 

 
 
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Запущенный российскими и эстонскими учеными исследовательский проект призван определить генетические причины развития диабета, а также найти генетические...
 
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