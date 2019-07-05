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Бесплатно в белорусских поездах можно провозить велосипед весом не более 36 кг - МАРТ

06.07.2019 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по многочисленным обращениям граждан прокомментировала вопрос оплаты провоза велосипедов в железнодорожном транспорте общего пользования.

«В соответствии с пунктом 87 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования (далее - Правила), утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 17 июля 2015 г. № 609, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров», - говорится в сообщении на официальном сайте МАРТ.

К ручной клади, уточнили в министерстве, относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, в том числе велосипед. Велосипед не выделяется как отдельный род предметов, для него действуют обычные правила перевозки ручной клади.

«В связи с внесением в феврале 2018 г. изменений в Правила, МАРТ было принято постановление от 12 декабря 2018 г. № 86 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29» (далее – постановление № 86). Изменения, внесенные постановлением №86, были направлены на унификацию требований к провозу ручной клади независимо от рода перевозимых предметов. При этом порядок оплаты провоза велосипедов не изменился», - проинформировали в МАРТ.

Таким образом, констатировали там, в случае, если вес велосипеда (независимо от вида упаковки) не превышает 36 кг, а размер по сумме трех измерений не превышает 200 см, пассажир имеет право бесплатного провоза велосипеда с собой на один проездной документ (билет). В противном случае пассажиру необходимо оплатить провоз велосипеда в размере стоимости полного проездного документа (билета) до пункта назначения пассажира, резюмировали в министерстве.

 
 
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В министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по многочисленным обращениям граждан прокомментировала вопрос оплаты провоза велосипедов в...
 
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