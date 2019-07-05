Держатели премиальных карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться специальными привилегиями

Источник материала: Интерфакс

Держателям премиальных карточек Visa Банка ВТБ (Беларусь) предлагаются специальные привилегии, сообщили представители банка.

При расчете в 9 заведениях на улице Революционной в Минске по картам Visa Infinite скидка составит 10%. В 17 заведениях на улице Зыбицкой при оплате карточками Visa Gold и Visa Infinite скидка также составит 10%. Предложение действительно до 30 сентября 2019 года.

Также владельцы карточек Visa Infinite могут воспользоваться премиум-предложением от банка ВТБ (Беларусь) и такси Bavaria:

скидка 50% при оплате поездок премиальными картами Visa Infinite в аэропорт и обратно;

скидка 15% при оплате поездок премиальными картами Visa Infinite по городу.

Предложение действует до 31 декабря 2019 года.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625