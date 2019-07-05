|
Семье женщины, погибшей во время салюта в Минске, власти выплатят Br25,5 тыс.
Источник материала: Интерфакс
Согласно решению Мингорисполкома семье женщины, погибшей во время салюта на День Независимости в столице, за счет бюджета будет выплачено Br25,5 тыс.
«Решение принято вчера, но работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны женщины, которую не удалось спасти, организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин», - сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.
Главу администрации цитирует агентство
«Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести – по 50 и легкой – по 20 базовых величин», - проинформировал Сивак.
Он также отметил, что «сформирована комиссия Мингорисполкома, которая рассматривает каждый случай и принимает соответствующее решение».
За счет города восстанавливали и окна домов, где взрывной волной выбило стекла, работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой», сообщил Сивак.
3 июля, в День Независимости и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. СК Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.
Как сообщили позднее в министерстве обороны Беларуси, подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).
4 июля, по информации СК Беларуси, в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны два представителя компании-поставщика.
«По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», - говорилось в сообщении комитета.
По информации СК, 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.
"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно решению Мингорисполкома семье женщины, погибшей во время салюта на День Независимости в столице, за счет бюджета будет выплачено Br25,5 тыс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)