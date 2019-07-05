Семье женщины, погибшей во время салюта в Минске, власти выплатят Br25,5 тыс.

Источник материала: Интерфакс

Согласно решению Мингорисполкома семье женщины, погибшей во время салюта на День Независимости в столице, за счет бюджета будет выплачено Br25,5 тыс.

«Решение принято вчера, но работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны женщины, которую не удалось спасти, организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин», - сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Главу администрации цитирует агентство «Минск-Новости» .

«Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести – по 50 и легкой – по 20 базовых величин», - проинформировал Сивак.

Он также отметил, что «сформирована комиссия Мингорисполкома, которая рассматривает каждый случай и принимает соответствующее решение».

За счет города восстанавливали и окна домов, где взрывной волной выбило стекла, работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой», сообщил Сивак.

3 июля, в День Независимости и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. СК Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Как сообщили позднее в министерстве обороны Беларуси, подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

4 июля, по информации СК Беларуси, в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны два представителя компании-поставщика.

«По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», - говорилось в сообщении комитета.

По информации СК, 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.