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«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

06.07.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается один из таинственных, загадочных и любимейших народом праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому её ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований. Что в эти минуты происходит на берегу Днепра расскажет корреспондент Ирина Недобоева.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Ирина Недобоева, СТВ:
Отмечать праздник Купалья на берегу Днепра стало уже доброй традицией. Александрия собирает друзей 10-й, а значит юбилейный, год подряд. И хоть официально праздник еще не открыт, особо прагматичные гости, в том числе и наша съемочная группа, здесь уже с самого утра. И это не удивительно. Ведь длина торговых рядов на празднике занимает несколько футбольных полей. И чтобы попасть в каждое подворье, а попасть хочется именно в каждое, ведь везде своя изюминка, и дня не хватит.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Логистика праздника продумана до мелочей. Гости в Александрию добираются на поездах, автобусах, машинах и даже велосипедах. Некоторые идут пешком через этот самый мост, где мы сейчас находимся. Именно он соединяет две области, Могилевскую и Витебскую. 

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

– На юбилейный праздник идем. Александрия приглашает гостей. И мы вас приглашаем, идемте с нами.
Как настроение? Оживает ли агрогородок на время праздника?
Настроение прекрасное, агрогородок оживает. Много гостей, отдыхающих, все здорово организовано, на высшем уровне. Огромное спасибо всем организаторам.
Детям тут есть чем заняться?
– Мне кажется, больше детям даже: и батут, и развлечения. Дети точно скучать не будут. И родителям тоже.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Кстати, организаторы ожидают, что на празднике побывают почти 100 тысяч гостей. А развлекать такую внушительную публику будут больше тысячи артистов, певцов и танцоров. Ожидаем гостей из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. И, конечно же, со всех уголков нашей страны.  

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Ирина Аниканова, народный мастер (Россия):
Я была 5 лет назад здесь. Я вижу большие изменения и по территории, и по объемам. Ваш праздник растет. Их (фестивалей – прим. ред.) надо как можно больше, потому что здесь живет любовь. Любовь – то, что нас всех объединяет. Из любви рождалась традиция. Костюм, песня, народное творчество (ремесла) – здесь все это объединяется. Это так здорово, так хорошо.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Лаймуте Федосеева, заместитель председателя Общества народного искусства Вильнюсского края (Литва):
И организация, и такие дружеские отношения. Вот идем по мосту – лицо знакомое. Ты не знаешь, откуда этот человек, но ты с ним здороваешься, как со старым знакомым. Атмосфера действительно замечательная.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Юбилейная программа принесет немало сюрпризов. Гости смогут побывать на крестьянских подворьях из всех регионов Беларуси и не только. Собственными руками изготовить тот самый купальский венок или бумагу и отпечатать на ней страничку из библии Франциска Скорины на аутентичном печатном станке.

«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Люди в материале: Ирина Недобоева, Ирина Аниканова, Лаймуте Федосеева
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечается один из таинственных, загадочных и любимейших народом праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издревле...
 
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