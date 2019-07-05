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«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отмечается один из таинственных, загадочных и любимейших народом праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому её ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований. Что в эти минуты происходит на берегу Днепра расскажет корреспондент Ирина Недобоева.
Ирина Недобоева, СТВ:
Логистика праздника продумана до мелочей. Гости в Александрию добираются на поездах, автобусах, машинах и даже велосипедах. Некоторые идут пешком через этот самый мост, где мы сейчас находимся. Именно он соединяет две области, Могилевскую и Витебскую.
– На юбилейный праздник идем. Александрия приглашает гостей. И мы вас приглашаем, идемте с нами.
Кстати, организаторы ожидают, что на празднике побывают почти 100 тысяч гостей. А развлекать такую внушительную публику будут больше тысячи артистов, певцов и танцоров. Ожидаем гостей из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. И, конечно же, со всех уголков нашей страны.
Ирина Аниканова, народный мастер (Россия):
Лаймуте Федосеева, заместитель председателя Общества народного искусства Вильнюсского края (Литва):
Юбилейная программа принесет немало сюрпризов. Гости смогут побывать на крестьянских подворьях из всех регионов Беларуси и не только. Собственными руками изготовить тот самый купальский венок или бумагу и отпечатать на ней страничку из библии Франциска Скорины на аутентичном печатном станке.
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечается один из таинственных, загадочных и любимейших народом праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издревле...
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