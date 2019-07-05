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Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

06.07.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Древний фестиваль колесниц прошел в Индии. Праздник состоялся в священном городе Пури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

Посмотреть на яркое представление пришли тысячи людей – как местные, так и туристы со всего мира. Огромные колесницы, украшенные яркими цветами, проехали через весь город под радостные возгласы публики.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

Фестивалю придается священное значение – в колесницах находятся статуи бога Джаганнатха, а также его брата и сестры. Это яркое торжество отмечается в Индии уже более 1000 лет.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

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Новости Индии. Древний фестиваль колесниц прошел в Индии. Праздник состоялся в священном городе Пури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотреть на...
 
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