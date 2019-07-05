|
«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения
Источник материала: СТВ
Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С личным праздником государственного и политического деятеля поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения
Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С личным праздником...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)