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Экс-генпрокурор Украины об убийстве Павла Шеремета: Заказчик занимает высокий пост

06.07.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из народных депутатов Украины, который и сейчас занимает достаточно высокий пост.

Экс-генпрокурор Украины об убийстве Павла Шеремета: Заказчик занимает высокий пост
Такое заявление сделал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью "Стране". "Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", – сказал он.

При этом называть фамилию публично экс-чиновник отказался.

"Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо – просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... 

Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе – они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить - все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть", – сказал Шокин.


Напомним, основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало". 

Также украинская полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
 
 
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К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из народных депутатов Украины, который и сейчас занимает достаточно высокий пост.
 
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