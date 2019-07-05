Экс-генпрокурор Украины об убийстве Павла Шеремета: Заказчик занимает высокий пост

Стране ". "Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", – сказал он. Такое заявление сделал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью "". "Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", – сказал он.





При этом называть фамилию публично экс-чиновник отказался.





"Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо – просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе...





Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе – они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить - все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть", – сказал Шокин.









Напомним, основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.





Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".





Также украинская полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.