Вот это по-русски: офицеры ФСБ ограбили банк бывшего ГРУшника









Оказывается, группа офицеров Федеральной службы безопасности (трое из спецподразделения «Вымпел», один из группы спецназначения «Вымпел» и двое из банковского отдела управления «К») устроила бандитский налет на банк «Металлург».





Как сообщает РБК, около десяти человек в масках и форменном обмундировании с нашивками «ФСБ» ворвались в помещение банка и инсценировали обыск, предъявив поддельное постановление. Преступники забрали 136 миллионов российских рублей (более 2 миллионов долларов) и удалились восвояси.





Любопытно, что владельцем «Металлурга» является выходец из Главного разведывательного управления России Юрий Карасев. Налетчики считали, что в полицию он не пойдет из-за «сомнительного характера» операций банка, который подозревался в обналичивании денег.





Но спокойно пережить потерю 136 миллионов рублей Карасев не смог. После того, как он написал заявление об ограблении, оперативники МУРа с помощью камер наружного наблюдения вычислили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности.





Одним из преступников оказался внук генерала госбезопасности Александр Карелин, сам являющийся офицером ФСБ. Его задерживали прямо во дворе главного здания на Лубянке возле бюста создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.









Всего по делу арестованы 7 человек. Причем «обыск» в «Металлурге» был не единственным. На причастность к серии похожих разбойных нападений проверяется еще десяток офицеров центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ.