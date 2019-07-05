Для владельцев частных домов ввели новый тариф на электричество. Но есть нюанс

Что изменилось для владельцев частных жилых домов

До изменений владельцы частных домов, как и те, кто проживает в многоквартирных жилых домах, могли установить дополнительный специальный счетчик, который считал бы потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0335 рубля за 1 кВт·ч.





Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считалась по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.





При этом те, кто проживает в многоквартирных жилых домах и отапливает помещения электричеством, могли не устанавливать специальный счетчик, а платить за всю потребленную электроэнергию по специальному тарифу — 0,0761 рубля за 1 кВт·ч. С 1 июля такую возможность предоставили и владельцам частных жилых домов. При условии, что дом не оборудован системами централизованного тепло- и газоснабжения.









Почему не все владельцы частных домов смогут пользоваться новым тарифом?

Но перейти на новый тариф смогут не все белорусы, которые живут в частных домах. Как поясняют в МАРТ, сделать это можно при наличии технической возможности.





Проблема в том, что в некоторых населенных пунктах распределительные электрические сети внешнего электроснабжения имеют ограниченный резерв пропускной способности. Без их полной реконструкции невозможно значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов или квартир, поясняли раньше в Минэнерго.





«Пропускная способность распределительных электрических сетей внешнего электроснабжения в таких населенных пунктах (1960−90 годов застройки) рассчитывалась исходя из строительных норм, которые предусматривали расчетную электрическую нагрузку индивидуального жилого дома не повышенной комфортности на уровне не более 3,5 кВт, расчетная электрическая нагрузка индивидуального жилого дома повышенной комфортности (коттеджа) предполагалась на уровне не более 11,5 кВт», — отмечали ранее в ведомстве.





Чтобы увеличить электрическую нагрузку индивидуальных жилых домов, зачастую требуется строительство дополнительных линий и трансформаторных подстанций. А в густо застроенных населенных пунктах зачастую это проблематично, добавляют в ведомстве.









Напомним, в Беларуси с 1 июля для населения ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Так, ночью энергия будет стоить дешевле, чем днем или вечером.