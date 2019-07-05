Норки в Китай и автолавки с интернет-витринами: Белкоопсоюз рассказал о ребрендинге

Об этом сообщил журналистам в Национальном пресс-центре первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.





По его словам, по итогам прошлого года совокупный объем деятельности Белкоопсоюза составил около $1,5 млрд. «Если в белорусских рублях, то ежемесячно объем деятельности Белкоопсоюза составляет около 270 млн рублей», – отметил Александр Скрундевский.





Белкоопсоюз осуществляет около 12 видов деятельности и обслуживает более 3,5 млн жителей стран.









Самая крупная сеть

На долю торговли приходится около 70% оборота компании.





«Белкоопсоюз на сегодня является самой крупной торговой сетью страны – количество торговых объектов превышает 6,5 тыс. стационарных магазинов. Кроме того, мы являемся самым опытным оператором в сфере обслуживания сельских жителей автомагазинами. 622 из них сегодня работает в системе потребительской кооперации», – сообщил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза.





О ребрендинге

«Конечно же, развитие конкуренции в сфере торговли заставляет нас идти в ногу со временем. В 2018 году мы сделали акцент на ребрендинге всей торговой сети. За прошлый год мы перевели более 4 тыс. магазинов на новый формат и сегодня видим, что это правильное направление и оно будет продолжено», - подчеркнул Александр Скрундевский.





По его словам, меняется не только внешнее оформление магазинов. Изменения касаются всего: и ассортиментной политики, и технологий продаж, и внедрения новых форм торговли.





«Все усилия направлены на повышение качества обслуживания покупателя и сельского жителя», – сказал Александр Скрундевский.





В текущем году Белкоопсоюз планирует эту работу завершить.





Об интернет-витринах

«Одно из направлений, которое мы начали воплощать в жизнь и которое дает определенные результаты по торговле непродовольственными товарами, – это открытие интернет-витрин. Только за прошлый год у нас появилось 40 таких интернет-магазинов во всех областях. Мы видим, что есть определенный интерес у покупателей и в текущем году планируем открыть не менее 60 таких интернет- витрин», – сообщил представитель Белкоопсоюза.





Это, по его мнению, позволит увеличить объемы продаж непродовольственных товаров и увеличить возможность выбора для сельских жителей.









О ценах

«Сегодня в сфере торговли очень высокая конкуренция. Наверное, это неплохо. И мы понимаем, что за покупателя в районных центрах необходимо бороться, поскольку он действительно голосует рублем и идет туда, где наилучшие условия по ассортименту, по качеству обслуживания. Ценовой фактор – это то, что сегодня выходит на первое место», - отметил Александр Скрундевский.





Поэтому в настоящее время в Белкоопсоюзе на первый план выходит ценовая политика.





«Я хотел бы сказать, что у многих сложилось ошибочное мнение, что в магазинах Белкоопсоюза цены выше, чем в торговых сетях или объектах других форм собственности. Можем вас заверить, что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию. Наши цены сегодня доступны каждому.





А если брать такие группы товаров, как сельскохозяйственная продукция, которую мы заготавливаем, то могу с уверенностью говорить, что они на порядок ниже, чем у конкурентов. Причем круглый год», - подчеркнул первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза.





Он добавил, что сельхозпродукция сегодня закупается и с приусадебных участков. Ее часть закладывается в стабилизационные фонды.





Работает более 700 заготовительных пунктов. Земляники к началу июля приняли от населения около 1 250 тонн. Начался сбор черники. Ее принимают по цене 2,5-3 рубля и заготовлено пока что около 320 тонн.





В этом году намечено закупить у населения около 80 тыс. тонн плодов и ягод, 40 тыс. тонн овощей, 35 тыс. тонн картофеля.





Если говорить о стоимости повседневной корзины продуктов, то она в магазинах потребкооперации ничуть не выше, чем в объектах других форм собственности, а в отдельных случаях и ниже, заверил Александр Скрундевский.





Об отечественных товарах

«Сохраняем приоритет за товарами белорусского производства – мы уже многолетние приверженцы этой традиции. Сегодня порядка 93% товаров, представленных в магазинах потребкооперации, – это товары отечественного производства», – добавил он.





В этом направлении Белкоопсоюз активно работает с белорусскими производителями, чтобы быть интересными покупателям и по цене.





«Мы сегодня активно внедряем производство товаров под собственной торговой маркой. Это выгодно для всех. Для производителя, потому что он получает гарантированный объем заказов. Для нас, потому что это востребованный товар, который не залежится на полке. Это выгодно покупателю, так как этот товар более дешевый», – отметил Александр Скрундевский.





Он также сообщил, что два года назад Белкоопсоюз внедрил программу лояльности и она дает свои результаты. Покупатели, которые ею воспользовались, в среднем покупают на 30% больше.









Об инвестициях

В прошедшем году в отрасль торговли было вложено порядка 28 млн рублей инвестиций. В текущем году данная работа по развитию отрасти будет продолжаться.





О розничной торговле и автолавках

Неправильно считать, что 6,5 тыс. стационарных магазинов и 622 автолавки – это вся торговая сеть Белкоопсоюза, отметил Александр Скрундевский.





По его словам, стационарная сеть прирастает до 30% за счет того, что Белкоопсоюз задействует дополнительные места на рынках. В текущем году это около 1200 мест для организации розничной торговли. Кроме того, организовано 700 мест мелкорозничной торговли, а также выездная торговля в местах массового отдыха (около 150 мест).





Традиционно Белкоопсоюз занимает нишу обслуживания дачных и садовых товариществ – всего 120 таких организаций.





«Мы сегодня не сидим и не ждем, когда к нам придет покупатель. Мы сами следуем за ними. И сегодня нет, наверное, такого уголка в республике, где бы мы не осуществляли свою деятельность. Наши 622 автомагазина обслуживают более 15 тыс. населенных пунктов», – сказал Александр Скрундевский.





Он подчеркнул, что сегодняшние автолавки напоминают современные магазины. Они оснащены холодильниками, электронными весами, кассовыми аппаратами и банковскими платежными терминалами. Также идет работа по предварительным заявкам о доставке крупногабаритных товаров.





Белкоопсоюз в небольших населенных пунктах нацелен на смену формата обслуживания – со стационарных объектов на передвижную торговлю. Это происходит планомерно по согласованию с местными органами власти и местными жителями, отметил представитель правления Белкоопсоюза.









О продукции звероводства





Александр Скрундевский, говоря о звероводческой отрасли, отметил, что 90% клеточной пушнины в Беларуси производит сегодня Белкоопсоюз.





Ее сбывают в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Китай. Белкопсоюз намерен расширяться на рынке КНР и поставлять туда племенного зверя – живую норку, сообщил Александр Скрундевский.





Экспорт Белкоопсоюза в прошлом году в целом составил около $50 млн, в этом году его надеются нарастить.