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Как возрождается и платит по долгам Serge

06.07.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году известный белорусский бренд вошел в топ-500 самых популярных на российском рынке франшиз.

Как возрождается и платит по долгам Serge
Известный белорусский бренд Serge, который в середине 2010-х годов мог исчезнуть из-за банкротства компании-производителя «Серж», переживает второе рождение.

Как отмечают составители рейтинга, в котором бренд занимает 271-е место, сеть Serge включает 48 франшизных и 9 собственных предприятий, которые управляют более чем 200 магазинами и секциями в семи странах мира. В них продается нижнее белье, одежда для сна и отдыха, спорта, верхний трикотаж для женщин и мужчин. Продукцию разрабатывает собственная дизайн-студия.

Бренд Serge придумал и запустил в 1990-е годы (с 2009 года он существует как франшизный проект) белорусский бизнесмен, основатель компании «Серж» Сергей Атрощенко.

На протяжении долгого времени Serge являлся одним из самых узнаваемых брендов белорусской легкой промышленности. В 2016 году, однако,  производитель изделий под этим брендом компания «Серж» подала в Экономический суд Минска заявление о своей экономической несостоятельности.

Как выяснилось из документов суда, компания накопила несколько миллионов долларов долгов перед банками («Банк ВТБ», «Белагропромбанк», «Банк Торговый капитал», «АСБ «Беларусбанк», «Приорбанк»), налоговой инспекцией и коммунальщиками. В конце 2016 года «Серж» признали банкротом. В отношении компании было начато ликвидационное производство.


В апреле текущего года по решению Экономического суда г. Минска оно было завершено, а компания «Серж» ликвидирована. Как отмечается в сообщении суда, за счет активов должника было произведено погашение требований кредиторов на сумму почти 5,5 млн рублей, а также выплачены  внеочередные платежи почти на 0,5 млн рублей.

Однако требования кредиторов на сумму свыше 1 млн рублей, около 135 тыс. евро и почти 1,8 млн долларов и внеочередные платежи на сумму около 690 тыс. рублей остались не погашенными «по причине отсутствия у должника денежных средств и (или) иного имущества».

Как свидетельствуют документы суда, долги выплачиваются нынешним правообладателем бренда Serge – компанией «Серж-Фэшн». Она   зарегистрирована по тому же адресу, где находился ранее «Серж», в конце 2015 года – за несколько месяцев до того, когда Экономический суд г.  Минска возбудил производство об экономической несостоятельности компании-заявителя.
 
Теги: Минск
 
 
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В этом году известный белорусский бренд вошел в топ-500 самых популярных на российском рынке франшиз.
 
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