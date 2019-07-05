ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве создано космическое бюро

06.07.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Литве создано космическое бюро

abnews.ru

В рамках подготовки к членству Литвы в Европейском космическом агентстве правительство учредило Литовское космическое бюро.

Министр экономики и инноваций Вирдгиниюс Синкявичюс говорит, что это бюро поможет компаниям страны выиграть конкурсы на выгодные заказы.

"Литовское космическое бюро обеспечит, чтобы как можно больше компаний в стране узнали о возможностях участвовать в проектах международных космических организаций и могли участвовать и выигрывать не только выгодные, но и расширяющие компетенцию заказы", - сказал В.Синкявичюс в своём сообщении, которое цитирует DELFI.

Подобные космические бюро работают во многих странах Европейского союза, которые уже являются членами Европейского космического агентства (ЕКА). Например, Эстонское космическое бюро (Estonian Space Offic) уже несколько лет успешно работает в Эстонском агентстве поддержки бизнеса. В настоящее время членами ЕКА являются 22 страны, а Литва, Латвия, Болгария, Кипр и Словакия сотрудничают с ЕКА.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки к членству Литвы в Европейском космическом агентстве правительство учредило Литовское космическое бюро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Только Трамп может решить проблему "Северного потока 2" в пользу Украины - Зеленский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика