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В Литве создано космическое бюро
06.07.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
abnews.ru
В рамках подготовки к членству Литвы в Европейском космическом агентстве правительство учредило Литовское космическое бюро.
Министр экономики и инноваций Вирдгиниюс Синкявичюс говорит, что это бюро поможет компаниям страны выиграть конкурсы на выгодные заказы.
Подобные космические бюро работают во многих странах Европейского союза, которые уже являются членами Европейского космического агентства (ЕКА). Например, Эстонское космическое бюро (Estonian Space Offic) уже несколько лет успешно работает в Эстонском агентстве поддержки бизнеса. В настоящее время членами ЕКА являются 22 страны, а Литва, Латвия, Болгария, Кипр и Словакия сотрудничают с ЕКА.
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В рамках подготовки к членству Литвы в Европейском космическом агентстве правительство учредило Литовское космическое бюро.
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