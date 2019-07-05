Лучшей по профессии признана Татьяна Шаманкова

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дубровенское районное объединение профсоюзов традиционно проводит конкурс «Лучший по профессии», итоги которого подводит в рамках празднования Дня города. В этом году были отмечены 11 представителей трудовых коллективов разных сфер экономики района. Среди них в номинации «Потребительская кооперация» — Татьяна ШАМАНКОВА, кладовщик пятого разряда Дубровенского райпо.

Мы решили узнать у Татьяны Николаевны, что входит в круг ее обязанностей и что значит для нее быть лучшим о профессии.

Татьяна родилась в г.Барань. Через некоторое время семья переехала в аг.Осинторф. После окончания школы Татьяна Шаманкова решила связать свою жизнь со сферой обслуживания и поступила в Оршанский лицей легкой промышленности.

«В 2006 году я пришла в Дубровенское райпо, — говорит Татьяна. — Поскольку моя специальность была связана с работой за компьютером, то я получила место работы оператора, где проработала около шести лет. Но монотонная работа мне была не по душе. Я начала думать, чем могла бы заниматься. Мое внимание привлекли девушки, которые работали кладовщиками — я поняла, что это мне нравится.

Трудностей по смене рода своей деятельности не возникло: коллектив у нас сплоченный, каждый готов всегда прийти на выручку, объяснить и помочь.

Рабочий день проходит достаточно быстро и активно. Наша бригада состоит из 4 человек. Рано утром приезжают машины, которые забирают товары для доставки их в магазины района. Когда весь товар отгружен, к нам приезжают машины с новым грузом. И все начинается сначала, чтобы завтра не пустовали полки в магазинах».

Работоспособность, ответственный подход к делу и принципиальность Татьяны Шаманковой в этом году были отмечены Почетной грамотой районного объединения профсоюзов и присвоением звания «Лучший по профессии».