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Развитие лыжного спорта, благоустройство населенных пунктов и ремонт дорог. Какие вопросы задавали жители региона во время прямой телефонной линии управляющему делами Гродненского облисполкома Игорю Попову

06.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Развитие лыжного спорта, благоустройство населенных пунктов и ремонт дорог. Какие вопросы задавали жители региона во время прямой телефонной линии управляющему делами Гродненского облисполкома Игорю Попову

Согласно статистике и опыту проведения субботних прямых линий, количество обращений граждан колеблется в пределах трех десятков звонков. Как правило, вопросы, которые интересуют жителей региона, касаются жилищно-коммунальной сферы, транспортных коммуникаций, благоустройства.

Сегодня на прямую телефонную линию к управляющему делами Гродненского облисполкома Игорю Попову поступило более 15 звонков. Активнее звонили из региона, жители областного центра обращались с вопросами порядка шести раз. География обращений широка: за ответами и разъяснениями обращались жители Волковысского, Новогрудского, Мостовского, Щучинского, Ивьевского, Гродненского районов.

Один из вопросов, поступивших на прямую линию, касался дооборудования лыжной трассы в Зарице. Зимой она пользуется большой популярностью у местных жителей и любителей лыжного спорта. Трассу стараются поддерживать в надлежащем состоянии, но хотелось бы сделать гораздо больше – расширить и расчистить ее к новому сезону. Местные жители готовы выйти на субботник, помочь в ее благоустройстве, есть определенные договоренности и по спонсорской помощи. Соответствующее поручение направлено и в управление спорта и туризма райисполкома и областное лесохозяйственное объединение.

Несколько вопросов касались ремонта дорог в регионе. Житель городского поселка Красносельский Волковысского района рассказал о необходимости ремонта участка дороги в этом населенном пункте. Поручение по этому обращению направлено в Волковысский райисполком.

Житель агрогородка Струбница Мостовского района внес предложение по возобновлению работы фельдшерско-акушерского пункта и проведению здесь физиопроцедур для местных жителей. Также его интересовал ремонт участка дороги Струбница – Плебановцы. Специалисты соответствующих служб дали компетентные разъяснения по этим вопросам.

Звонки жителей региона также касались спорного землепользования, транспортного обслуживания населенных пунктов, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Во время прямой телефонной линии специалисты управлений и отделов облисполкома давали разъяснения и консультации по каждому поступившему обращению. Поднимаемые вопросы взяты на контроль.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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Согласно статистике и опыту проведения субботних прямых линий, количество обращений граждан колеблется в пределах трех десятков звонков. Как правило, вопросы,...
 
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