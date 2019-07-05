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Спортсмены ГрГУ имени Янки Купалы примут участие в ХХХ Всемирной летней универсиаде

06.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спортсмены ГрГУ имени Янки Купалы примут участие в ХХХ Всемирной летней универсиаде

Соревнования начались в Неаполе 3 июля и будут проходить по 14 июля в нескольких городах Италии.

На универсиаде представлены 18 видов спорта. 43 белорусских спортсмена примут участие в 8-ми из них. Это легкая атлетика, художественная гимнастика, дзюдо, теннис, плавание, спортивная гимнастика, фехтование и таэквондо.

  — Гродненский вуз на соревнованиях представит магистрантка факультета физической культуры Ксения Данилович, которая будет выступать в соревнованиях по дзюдо. Студентка 4 курса факультета физической культуры Анастасия Раровская примет участие в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «Спортивная ходьба»,— рассказали в университете.

Справочно.
В ХХХ Всемирной летней универсиаде-2019  восемь тысяч спортсменов из 170 стран разыграют 250 комплектов наград.

https://grodnonews.by/

 
 
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Соревнования начались в Неаполе 3 июля и будут проходить по 14 июля в нескольких городах Италии. На универсиаде представлены 18 видов спорта. 43 белорусских...
 
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