Спортсмены ГрГУ имени Янки Купалы примут участие в ХХХ Всемирной летней универсиаде

Источник материала: Вороновская газета





Соревнования начались в Неаполе 3 июля и будут проходить по 14 июля в нескольких городах Италии.

На универсиаде представлены 18 видов спорта. 43 белорусских спортсмена примут участие в 8-ми из них. Это легкая атлетика, художественная гимнастика, дзюдо, теннис, плавание, спортивная гимнастика, фехтование и таэквондо.

— Гродненский вуз на соревнованиях представит магистрантка факультета физической культуры Ксения Данилович, которая будет выступать в соревнованиях по дзюдо. Студентка 4 курса факультета физической культуры Анастасия Раровская примет участие в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «Спортивная ходьба»,— рассказали в университете.

Справочно.

В ХХХ Всемирной летней универсиаде-2019 восемь тысяч спортсменов из 170 стран разыграют 250 комплектов наград.

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