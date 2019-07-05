ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

70-летний дедушка пришел на массовое катание в Бресте и "порвал" интернет

06.07.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник в Брестском ледовом дворце прошел обычный сеанс массового катания. Необычным его сделал пожилой человек, который не просто нарезал круги и совершал ускорения, а с большим вдохновением и страстью... танцевал! Помните, как у Кена Кизи: «Тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан». Дедушка точно из таких.

70-летний дедушка пришел на массовое катание в Бресте и "порвал" интернет

Короткое видео набрало огромную популярность всего за несколько дней. На момент публикации этого материала количество просмотров перевалило за 70 тысяч, а лайк ему поставили уже почти полторы тысячи человек. Для тех, кто в танке:

 
Героя видео зовут Валерий Мищук, он из Кобрина. В конце июля у Валерия Ивановича юбилей – 70 лет. Всю жизнь Мищук служил в авиации. Начинал на Курильских островах, затем переехал в Кобрин, завел отношения, получил квартиру в военном городке и остался. Сейчас на пенсии.

Страсть к катанию развилась у Валерия Ивановича после открытия ледового дворца в родном городе, хотя впервые на коньки он встал гораздо раньше.

- Может для всех будет удивительно, но в 11 лет я получил травму. Как и все ребята, ходил на озеро играть в хоккей. Стоял на воротах, была «куча мала», мне наступили коньком на руку. Целый год маялся, и близко не подходил ко льду.

Прошло 50 лет, в Кобрине на «Дожинки» построили ледовый дворец. Но только через год меня увлек туда товарищ. Я начал ходить кататься, купил себе фигурные коньки, учился. Настойчивость, упрямство, преодоление страха дали свои результаты. Различные элементы подсматривал у молодежи. Затем соединил их в связки под музыку, ритмы – и получился такой произвольный танец.

У Валерия Ивановича трое детей – два старших сына и дочь. Из них увлечением отца заинтересовалась лишь последняя. По словам Мищука, многие, даже сами сотрудники ледовых, считают занятие экстремальным и банально боятся.

- Меня оно очень заряжает! Люди выходят из ледового уставшие, говорят, что ноги болят. А я наоборот себя чувствую как заряженный аккамулятор, гудит во мне энергия! Желание никогда не пропадало. Хоккей у нас очень популярен – там страсть, эмоции. Но совсем другое, когда своими ногами можешь что-то сделать, а не смотришь, как делают другие.

70-летний дедушка пришел на массовое катание в Бресте и "порвал" интернет

О том, что стал звездой интернета, Валерий Иванович узнал от нас. Но не удивился:

- Я заметил, что за мной постоянно крутилась камера: в какую сторону я – туда и она. Но видео не смотрел. Наверное, комментировали: «Что там делать деду на льду?» Сейчас редко бываю в интернете. Те два дня у меня были очень энергичные тренировки. В Пружаны ездил две недели назад на открытие, в Брест вот приехал.

Молодежи было много, конечно. В конце сеанса даже юные хоккеисты подъехали ко мне – я их так зажег, что они вокруг тоже пытались копировать мои движения. Думаю, им понравилось, что можно не просто гонять по кругу. Танцевальные элементы у нас почему-то не развиваются. Но если кто-то просит подсказки или совета, всегда помогаю.

Валерий Иванович в сезон старается выходить на лед 3-4 раза в неделю. Сейчас реже, потому что погружен еще и в дачные дела. Помимо Бреста кобринец катался и в других городах: Минске, Пинске, Барановичах, Лиде, Березе, Пружанах, Владивостоке.

- Беда всех ледовым в том, что молодежь лет 15-17 носится, думает, что уверенно всех обойдет или проскочит, но все равно спотыкается и вредит другим. Нужно жестче относиться к таким вот «бегункам». Конечно, чаще это те, кто играет в хоккей, показывают свои способности перед девушками. Инструкторы не заинтересованы их останавливать. Опасность на массовом катании от таких «крутых» ребят большая. Из-за них больше всего травм происходит. На меня такие пацаны тоже пытались налететь, но реакция уже отработана. Работники боятся их дергать, потому что могут лишиться премий. Вторая проблема: иногда не совсем хороший лед, который остается после тренировок хоккеистов. Неопытным людям тяжело ездить по чужим дорожкам, они спотыкаются.

Такой яркий персонаж, как Валерий Иванович, – настоящая находка для своего города. Он катается давно, но заметили его только сейчас, и то, можно сказать, случайно. Эффект, тем не менее, получился шикарным. Этот короткий ролик – лучшее промо массовому катанию в последние годы.

- Кобринская администрация не проявляет ко мне никакого интереса. Например, чтобы где-то поучаствовать в каких-либо празднествах – такого нет. Никто не думает о развитии подобного проекта. Рад, что наконец-то заметили другие, бросать занятие не буду. Катание стало необходимостью – это лучше всякой зарядки и упражнений, потому что работает все тело, а еще и в ритм музыки. Это же какое настроение, жизнь прекрасна!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В понедельник в Брестском ледовом дворце прошел обычный сеанс массового катания. Необычным его сделал пожилой человек, который не просто нарезал круги и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо апрельской революции: в Кыргызстане суд оправдал экс-главу МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика