ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

06.07.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, мы как-то публиковали материал по поводу того, что на ЖД вокзале закрыли аптеку?

Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

Так вот, внутри входа в тоннель начали монтировать павильон. Что же там может разместиться? Может, всё-таки аптеку переносят на более "проходное" место?

Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

Нет, судя данным из неофициальных источников, там будет очередная "Табакерка". Естественно, чего же на вокзале не хватает!

Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

К слову, в ближайшей аптеке по ул. Спортивной после закрытия аптеки на вокзале количество посетителей значительно выросло, а работает всего одно окно. Быть может, для РУП Фармация вернуть аптеку на ЖД вокзал было бы целесообразным решением, ведь на вокзале много людей, в том числе и работников?

Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

В открытие аптеки на новом автовокзале тоже есть необходимость, но при отсутствии удобного перехода между двумя вокзалами вряд ли она перетянет на себя пассажиров поездов.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Помните, мы как-то публиковали материал по поводу того, что на ЖД вокзале закрыли аптеку? Так вот, внутри входа в тоннель начали монтировать павильон. Что же там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо апрельской революции: в Кыргызстане суд оправдал экс-главу МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика