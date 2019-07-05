Табакерка вместо аптеки на ЖД вокзале? А вот и узнаем совсем скоро

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, мы как-то публиковали материал по поводу того, что на ЖД вокзале закрыли аптеку ?





Так вот, внутри входа в тоннель начали монтировать павильон. Что же там может разместиться? Может, всё-таки аптеку переносят на более "проходное" место?





Нет, судя данным из неофициальных источников, там будет очередная "Табакерка". Естественно, чего же на вокзале не хватает!





К слову, в ближайшей аптеке по ул. Спортивной после закрытия аптеки на вокзале количество посетителей значительно выросло, а работает всего одно окно. Быть может, для РУП Фармация вернуть аптеку на ЖД вокзал было бы целесообразным решением, ведь на вокзале много людей, в том числе и работников?





В открытие аптеки на новом автовокзале тоже есть необходимость, но при отсутствии удобного перехода между двумя вокзалами вряд ли она перетянет на себя пассажиров поездов.