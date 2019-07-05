|
Мингорисполком выплатит 25 500 рублей семье погибшей во время салюта
Источник материала: БДГ
Минские власти выплатят семье погибшей во время салюта 3 июля 25 500 рублей (1000 базовых величин), а также окажут поддержку остальным пострадавшим в этот день.
Об этом заявил мэр города Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, сообщает агентство
Глава Минска заявил, что с 4 июля пострадавшим оказывалась поддержка, погибшую женщину похоронили за счет бюджета. Из городской казны выплатят и компенсацию.
Людям, которые получили тяжелые травмы в День Независимости, дадут по 100 базовых величин (2500 рублей), средней степени - 50 (1250 рублей), легкой - 20 (510 рублей). Средства выделят из резервного фона Мингорисполкома.
За счет города восстанавливали окна домов, где взрывной волной выбило стекла. Работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой».
По факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.
Напомним, 3 июля вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще несколько человек.
Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в
Минобороны
4 июля Следственный комитет Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские власти выплатят семье погибшей во время салюта 3 июля 25 500 рублей (1000 базовых величин), а также окажут поддержку остальным пострадавшим в этот день.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)