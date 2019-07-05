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Мингорисполком выплатит 25 500 рублей семье погибшей во время салюта

06.07.2019 16:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минские власти выплатят семье погибшей во время салюта 3 июля 25 500 рублей (1000 базовых величин), а также окажут поддержку остальным пострадавшим в этот день.

Об этом заявил мэр города Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, сообщает агентство «Минск-Новости».

Глава Минска заявил, что с 4 июля пострадавшим оказывалась поддержка, погибшую женщину похоронили за счет бюджета. Из городской казны выплатят и компенсацию.

Людям, которые получили тяжелые травмы в День Независимости, дадут по 100 базовых величин (2500 рублей), средней степени - 50 (1250 рублей), легкой - 20 (510 рублей). Средства выделят из резервного фона Мингорисполкома.

За счет города восстанавливали окна домов, где взрывной волной выбило стекла. Работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой».

По факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

Напомним, 3 июля вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина.

По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще несколько человек.

Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в репортаже командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Он также отметил, что во время салюта будут реализованы все необходимые меры безопасности: в радиусе 500 метров выставили оцепление.

Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.

4 июля Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти выплатят семье погибшей во время салюта 3 июля 25 500 рублей (1000 базовых величин), а также окажут поддержку остальным пострадавшим в этот день.
 
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