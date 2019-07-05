Цирк, песни и колбаса из зубра: тысячи гостей приехали в Александрию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит фестиваль «Александрия собирает друзей». В восьмой раз он проходит в местечке Александрия в Могилевской области. Берег Днепра, как и в древности, объединил три народа – белорусов, русских и украинцев, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Шум ткацких станков и гончарных кругов, бойкая торговля, гуляния с песнями и танцами, национальная кухня. В Александрии развернулся фестивальный городок с улицами мастеров. Он похож на улей. Народные умельцы из Беларуси, России, Польши, Украины и стран Прибалтики демонстрируют свои таланты и знакомят гостей с национальным колоритом.

Вышивка, кружева, изделия из глины, дерева и бересты, роспись и платки. Многие изделия появляются прямо на глазах у зрителей. Уехать из Александрии с пустыми руками невозможно. На фестивале можно посмотреть цирковое выступление и концерт народных коллективов. Говорят, где-то даже угощают колбасой из зубра.

Традиция этого фестиваля связана с днем летнего солнцестояния и праздником Ивана Купалы. Один из его символов – венок из трав и цветов. В древности девушки опускали его на воду и так искали суженого. Теперь это скорее романтичный аксессуар.

Городок будет гудеть до полуночи. Время еще есть, народ продолжает подтягиваться. В этом году рассчитывают на 100 тысяч гостей. Погода прохладная, но это настроению не помеха. Вечером состоится гала-концерт «Сделано в Беларуси» и красочный фейерверк, а после полуночи молодежная дискотека. Добавим, что фестиваль «Александрия собирает друзей» проходит два дня, гулянья продолжатся в воскресенье.