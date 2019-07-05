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Украина превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет в Европу, констатируют в Киеве

06.07.2019 16:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что из-за контрабанды страна превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы.

"Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ - через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий (Донбасса - ИФ) через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область - не последняя в этом списке", - сказал он на совещании по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.

Гончарук отметил, что всем хорошо известна "бизнес-модель", когда человек выезжает за границу, "облепленный" сигаретами, а назад возвращается с продукцией, иногда даже брендовой, которая оформляется как ширпотреб.

"По нашему мнению, основная масса проблемы контрабанды заключается просто в мошенничестве, когда человек записывает что-то одно, а ввозит другое. По нашим оценкам, около 40% всех проблем, которые у нас есть от контрабанды, это как раз эти подделки, обманы", - указал он.

Гончарук пояснил, что еще 25% контрабанды - это так называемая "зелёнка". "Через реки, туннели, через границу. Эти вещи остановить намного сложнее, но мы представим свое видение", - добавил он.

Замглавы ОП продолжил, что еще приблизительно 20% контрабанды - это "пиджаки" и "пустой транспорт, когда ты едешь якобы порожняком, а на самом деле у тебя там всё есть". "Пиджаки" - это когда организовывают людей, чтобы они массово ездили за границу и завозили то количество товаров, которые каждый имеет право завозить", - рассказал он, разъяснив этот термин для граждан по просьбе президента Зеленского.

Гончарук отметил, что каждая область "специализируется на своем" в вопросах контрабанды - "кто-то на запчастях, кто-то - на сигаретах, где-то валят лес".

 
 
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Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что из-за контрабанды страна превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных...
 
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