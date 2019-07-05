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Катамаран, перевозивший 55 человек вместо положенных 10, перевернулся в Черном море, двое погибли

06.07.2019 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Прогулочный катамаран, перевозивший 55 человек вместо положенных 10, перевернулся в Черном море, две женщины погибли.

Как заявил в субботу заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов, основная версия произошедшего "это перегруз судна, а не отсутствие навыков судоводителя".

Кроме того, по его словам, "судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на пассажиров морским транспортом".

Трагедия произошла накануне вечером близ Джубги. Среди 55 пассажиров было 12 детей.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владелец катамарана задержан. Водителю судна сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.

Директор предприятия-изготовителя прогулочного катамарана Дмитрий Сребный заявил "Интерфаксу", что судно было рассчитано всего на 10 пассажиров. Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его вместимость - 12 человек (10 пассажиров и 2 члена экипажа).

 
 
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Прогулочный катамаран, перевозивший 55 человек вместо положенных 10, перевернулся в Черном море, две женщины погибли. Как заявил в субботу заместитель южного...
 
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