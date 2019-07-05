Источник материала: Ежедневник



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Это 38,3 миллиарда долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый богатый бизнесмен мира развелся с женой и оставил ей 4 процента компании Это 38,3 миллиарда долларов.

Спустя 25 лет брака Маккензи и Джефф Безос официально расторгли свои отношения. После развода экс-супруге глава Amazon передаст 19,7 млн акций компании. Сейчас этот пакет, по данным Bloomberg, оценивается в 38,3 млрд долларов, пишетСоответствующее постановление подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, передает Bloomberg. О планах расторгнуть брак чета заявила еще в январе.В рамках бракоразводного процесса, напоминает агентство, на имя своей экс-супруги Безос должен будет переписать порядка 19,7 млн акций Amazon.com Inc. В целом этот пакет, замечает Bloomberg, эквивалентен четырехпроцентной доле в компании, которая в настоящий момент оценивается в 38,3 млрд долларов. Подобного капитала, продолжает агентство, уже достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира.Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму 114,8 млрд долларов, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.