ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги

06.07.2019 17:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 и 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги

Эпицентр сейсмического события находился в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса, очаг залегал на глубине около 10 километров. 

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги

В нескольких близлежащих городах повреждены здания и дороги, временно прекращено сообщение поездов.

За последнюю неделю это второе мощное землетрясение в данном регионе. Оно уже признано самым мощным для Калифорнии за последние 20 лет.

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 и 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентр сейсмического события находился...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика