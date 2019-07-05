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«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому ее ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований.
Ирина Недобоева, СТВ:
– Здравствуйте, девочки! Как вас зовут, откуда приехали?
Невозможно пройти мимо изделий ручной работы наших мастеров. Здесь прекрасно соседствуют белорусские, российские, эстонские и украинские подворья.
Хильда Рюттер, участница выставки-ярмарки (Эстония):
Елена Бильчак, участница выставки-ярмарки (Украина):
Привет, Беларусь!
С каждой минутой гостей на празднике становится все больше. Сюда съезжаются почитатели национальных традиций, чтобы стать участником этого незабываемого действа на живописном берегу Днепра. Хороводы, плетение венков, прыжки через костер и, конечно, поиски той самой папороть-кветки.
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«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издревле легенды...
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