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Два солдата погибли после взрыва снаряда в Азербайджане
Источник материала: СТВ
Новости Азербайджана. В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв: погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны расценивают инцидент как несчастный случай. По официальной версии, один из бойцов уронил на землю заряд танкового снаряда, в результате чего произошел взрыв.
На место инцидента направлены группы экспертов военной прокуратуры. Они установят все обстоятельства произошедшего.
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Новости Азербайджана. В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв: погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение, сообщили в...
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