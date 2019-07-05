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Эхо апрельской революции: в Кыргызстане суд оправдал экс-главу МВД
Источник материала: Партизан
Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусу Конгантиева, заявив об отсутствии в его действиях состава преступления. Об этом сообщает Kaktus.Media.
Суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде и снял арест с его имущества.
«Я себя считаю не виновным, а потерпевшим. Появилась надежда на то, что всех виновников привлекут к ответственности», — сказал Молдомуса Конгантиев после оглашения приговора.
Ранее прокурор просил для него 6 лет лишения свободы и штраф в размере 1000 расчетных показателей.
Конгантиев стал фигурантом уголовного дела в 2010 году. Бывшего министра внутренних дел обвиняли в превышении должностных полномочий во время
Следствие считало, что фраза Конгантиева на пресс-конференции 6 апреля 2010 года о том, что «все противоправные действия будут жестко пресекаться», была провокацией, в результате которой сотрудники правоохранительных органов применили оружие против протестующих.
В июле прошлого года дело против Конгантиева было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В решении о прекращении дела говорилось, что как глава МВД Конгантиев был обязан «предупреждать и пресекать незаконные действия граждан, направленные на дестабилизацию органов власти», а к стрельбе по гражданам отношения не имел.
В декабре Генеральная прокуратура страны это решение отменила.
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Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусу Конгантиева, заявив об отсутствии в его действиях состава...
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