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Еще одно самоубийство в милицейской машине. Не странно ли?
Источник материала: Партизан
В Кобринском районе задержанный мужчина погиб в милицейской машине.
в этой машине произошло якобы самоубийство
О якобы самоубийстве сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД.
Как следует из сообщения, ночью следственно-оперативная группа Кобринского РОВД выбыла по сообщению о совершенном преступлении в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал.
За совершенное административное правонарушение был задержан и помещен в салон (отсек для задержанных) служебного автомобиля "ГАЗ" местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответсвенности за аналогичные правонарушения, который там же совершил суицид.
Сотрудники милиции и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
По факту происшествия Кобринским РОСК проводится проверка.
Напомним, за последнее время это уже второй случай "самоубийства" задержанного в милицейской машине.
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В Кобринском районе задержанный мужчина погиб в милицейской машине.
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