Еще одно самоубийство в милицейской машине. Не странно ли?

О якобы самоубийстве сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД.





Как следует из сообщения, ночью следственно-оперативная группа Кобринского РОВД выбыла по сообщению о совершенном преступлении в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал.





За совершенное административное правонарушение был задержан и помещен в салон (отсек для задержанных) служебного автомобиля "ГАЗ" местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответсвенности за аналогичные правонарушения, который там же совершил суицид.













Сотрудники милиции и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.





По факту происшествия Кобринским РОСК проводится проверка.