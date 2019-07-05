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Еще одно самоубийство в милицейской машине. Не странно ли?

06.07.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кобринском районе задержанный мужчина погиб в милицейской машине.

Еще одно самоубийство в милицейской машине. Не странно ли?
в этой машине произошло якобы самоубийство
О якобы самоубийстве сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД.

Как следует из сообщения, ночью следственно-оперативная группа Кобринского РОВД выбыла по сообщению о совершенном преступлении в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал. 

За совершенное административное правонарушение был задержан и помещен в салон (отсек для задержанных) служебного автомобиля "ГАЗ" местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответсвенности за аналогичные правонарушения, который там же совершил суицид. 



Сотрудники милиции и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. 

По факту происшествия Кобринским РОСК  проводится проверка.
 
 
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В Кобринском районе задержанный мужчина погиб в милицейской машине.
 
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