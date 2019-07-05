В Алматы и Нур-Султане задержаны десятки человек, пришедших на несанкционированные митинги

Источник материала: Интерфакс

В центре Алматы в субботу задержаны несколько десятков человек, предположительно, пришедших на несанкционированный властями митинг, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места события.

Выйти на митинг ранее в соцсетях призывал организатор движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанного в республике экстремистской организацией, Мухтар Аблязов, скрывающийся за рубежом.

Митинг планировался им возле Центрального стадиона в 19:00.

Как сообщил корреспондент "Интерфакс-Казахстан", еще до начала предполагаемой акции протеста территория вокруг стадиона была оцеплена сотрудниками полиции. Место это людное, здесь также расположены Дворец спорта, магазины, кафе. Все они закрылись еще днем. На месте работает много журналистов.

В настоящее время представители правоохранительных органов выборочно проверяют документы у прохожих, у некоторых сидящих на лавочках. Несколько человек задержаны, их забрали в полицейский автомобиль. Некоторые оказывали активное сопротивление, другие шли в машину спокойно. Никаких плакатов у людей, вероятно, пришедших на митинг, не видно.

К данному часу, по оценкам очевидцев, задержаны около 50 человек.

В Нур-Султане в это время также проходят задержания граждан, пришедших на несанкционированный митинг возле торгового дома "Есиль" на проспекте Республики, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" из столицы.

В настоящее время на указанном месте усилено патрулирование, стоят автобусы, в которые периодически заводят граждан, пришедших на протестную акцию.

По словам очевидцев, задержано несколько десятков человек.

На месте нет толпы, лишь периодически видно, как сотрудники полиции сопровождают в автобус людей. У людей нет никаких плакатов, не слышно никаких требований.

Ранее на этой неделе в Алматы и Нур-Султане были задержаны несколько сторонников ДВК, призывавших население к участию в несанкционированных митингах.

Как сообщалось, в крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы - с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.