Ученые выяснили, почему большинство людей не худеет с тренировками

Источник материала: Tut.by

Люди, которые упражняются ради похудения, часто либо не меняются в весе, либо набирают его. Почему? The New York Times рассказывает об исследовании, ответившем на этот вопрос.



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Суть похудения

В идеальном мире от упражнений люди теряют вес. Физическая активность расходует калории, и если мы не компенсируем их с лишней едой, энергетический баланс становится отрицательным. Организм использует внутреннее запасы энергии, что приводит к похудению.

Но человеческий метаболизм не всегда так честен. Ранее исследования уже указывали на то, что с упражнениями люди теряют лишь 30 или 40% того веса, с которым должны были расстаться с учетом дополнительной физической активности.

Почему это происходит? Вопрос, на который ученые не могли ответить с полной ясностью. Начиная упражняться, мы автоматически начинаем больше есть? Или меньше двигаться в течение дня? Или и то, и другое? Возможно, замедляется метаболизм в состоянии покоя? Все это возвращает нас к положительному энергетическому балансу — набору веса. Но чтобы решить проблему, нужно понимать, в чем именно причина.

Что выяснили ученые

Для нового исследования (опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition ) ученые из научно-исследовательского центра Пеннингтон набрали добровольцев (171 мужчина и женщина от 18 до 65 лет), которые ранее не занимались спортом.

У них измерили ключевые показатели: вес, уровень метаболизма в состоянии покоя, ежедневное потребление пищи и т.д. С помощью опросников проверили, насколько испытуемые склонны верить в то, что один полезный для здоровья поступок оправдывает менее желательное действие позже. «Это философия в духе «я пробежался и заслужил пончик», — пояснили авторы работы.

Добровольцев разделили на группы. Контрольная вела привычный образ. В другой было три тренировки в неделю на беговой дорожке или велосипедах (дополнительный расход 700 ккал в неделю). Третья группа занималась больше (расход 1760 ккал в неделю). Участники исследования носили браслеты, замерявшие физическую активность, а ученые проверяли уровень метаболизма, расход энергии и работоспособность. То, как питаются добровольцы, никто не контролировал.

Когда по окончании эксперимента все вернулись в лабораторию, показатели контрольной группы (включая вес и уровень метаболизма) не изменились. Во второй группе две трети людей сбросили меньше веса, чем должны были. В третьей группе таких было 90%.

Причина — компенсация. Метаболизм в покое не поменялся. Участники не стали меньше двигаться. Но стали больше есть. Перебор калорий был очень маленьким — около 90 ккал каждый день в группе, которая тренировалась меньше, и 125 ккал в группе, которая занималась больше. Но его хватило, чтобы сильно повлиять на результат. Меньше всего в весе потеряли те, кто верил: «полезное» действие сейчас разрешает «вредное» после.

«100 ккал — это примерно четыре укуса для большинства продуктов, — отметили авторы работы. — Те, кто хочет похудеть с помощью упражнений, должны внимательно следить за своим питанием. Результат будет, если отказываться от этих четырех лишних укусов, какими соблазнительными бы они ни выглядели».