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В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

06.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

6 июля на базе Слуцкой ООС ДОСААФ прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019».

В нём приняли участие:

  • Герасимчук Татьяна Викторовна, начальник ППО ГУП «Слуцкое ПМС»
  • Буйвило Екатерина Николаевна, товаровед ОАО «Слуцкий хлебозавод»
  • Млечко Ксения Валерьевна, специалист по кадрам ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»
  • Конопелькина Виктория Валерьевна, инженер по качеству ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Участницы конкурса отвечали на билеты по Правилам дорожного движения, второй этап включал в себя знакомство и представление. В заключительном этапе девушки на время выполняли базовые элементы на автодроме. Кроме этого, конкурсантки должны были придумать... свой дорожный знак.

На вопрос старшего инспектора ГАИ Дмитрия Семибратова, было ли сложно участвовать в конкурсе, случчанки ответили: было страшно. И действительно, девушки волновались. Исходя из собственной практики, Дмитрий Семибратов отметил, что женщины - более дисциплинированные водители, но призвал всех присутствующих к соблюдению Правил.

По итогам набранных балов победила специалист по кадрам центра соцобслуживания населения Ксения Млечко на автомобиле Fiat. Все участницы получили дипломы и ценные призы.

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: знакомства
 
 
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Участницы конкурса отвечали на билеты по Правилам дорожного движения, второй этап включал в себя знакомство и представление. В заключительном этапе девушки на...
 
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