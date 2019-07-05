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В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»
06.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 июля на базе Слуцкой ООС ДОСААФ прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019».
В нём приняли участие:
Участницы конкурса отвечали на билеты по Правилам дорожного движения, второй этап включал в себя знакомство и представление. В заключительном этапе девушки на время выполняли базовые элементы на автодроме. Кроме этого, конкурсантки должны были придумать... свой дорожный знак.
На вопрос старшего инспектора ГАИ Дмитрия Семибратова, было ли сложно участвовать в конкурсе, случчанки ответили: было страшно. И действительно, девушки волновались. Исходя из собственной практики, Дмитрий Семибратов отметил, что женщины - более дисциплинированные водители, но призвал всех присутствующих к соблюдению Правил.
По итогам набранных балов победила специалист по кадрам центра соцобслуживания населения Ксения Млечко на автомобиле Fiat. Все участницы получили дипломы и ценные призы.
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Участницы конкурса отвечали на билеты по Правилам дорожного движения, второй этап включал в себя знакомство и представление. В заключительном этапе девушки на...
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