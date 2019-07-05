В Слуцке прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019»

Источник материала: Слуцк Город





6 июля на базе Слуцкой ООС ДОСААФ прошёл районный этап конкурса «Автоледи-2019».

В нём приняли участие:

Герасимчук Татьяна Викторовна, начальник ППО ГУП «Слуцкое ПМС»

Буйвило Екатерина Николаевна, товаровед ОАО «Слуцкий хлебозавод»

Млечко Ксения Валерьевна, специалист по кадрам ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»

Конопелькина Виктория Валерьевна, инженер по качеству ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Участницы конкурса отвечали на билеты по Правилам дорожного движения, второй этап включал в себя знакомство и представление. В заключительном этапе девушки на время выполняли базовые элементы на автодроме. Кроме этого, конкурсантки должны были придумать... свой дорожный знак.

На вопрос старшего инспектора ГАИ Дмитрия Семибратова, было ли сложно участвовать в конкурсе, случчанки ответили: было страшно. И действительно, девушки волновались. Исходя из собственной практики, Дмитрий Семибратов отметил, что женщины - более дисциплинированные водители, но призвал всех присутствующих к соблюдению Правил.

По итогам набранных балов победила специалист по кадрам центра соцобслуживания населения Ксения Млечко на автомобиле Fiat. Все участницы получили дипломы и ценные призы.







































































































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