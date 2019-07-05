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Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья
06.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Многие памятники избежали серьёзных повреждений.
Напора сильного ветра, накрывшего территорию Беларуси, не выдержали деревья на сельском кладбище в деревне Нечатово.
Берёзы и сосны ломало, словно спички, либо вырывало их с корнем.
Часть поваленных ветром деревьев уже убрали с могил, другая всё ещё остаётся нетронутой. В результате падения пострадали ряд надгробий.
В то же время, многим памятникам удалось избежать серьёзных повреждений. Словно невидимая богатырская рука подхватывала падающие деревья и аккуратно укладывала их на могилы так, чтобы огромными стволами и ветками не повредить надгробия.
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Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья
Многие памятники избежали серьёзных повреждений. Напора сильного ветра, накрывшего территорию Беларуси, не выдержали деревья на сельском кладбище в деревне...
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