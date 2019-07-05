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Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

06.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многие памятники избежали серьёзных повреждений.

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Напора сильного ветра, накрывшего территорию Беларуси, не выдержали деревья на сельском кладбище в деревне Нечатово.

Берёзы и сосны ломало, словно спички, либо вырывало их с корнем.

Часть поваленных ветром деревьев уже убрали с могил, другая всё ещё остаётся нетронутой. В результате падения пострадали ряд надгробий.

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

В то же время, многим памятникам удалось избежать серьёзных повреждений. Словно невидимая богатырская рука подхватывала падающие деревья и аккуратно укладывала их на могилы так, чтобы огромными стволами и ветками не повредить надгробия.

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

 
 
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  Многие памятники избежали серьёзных повреждений. Напора сильного ветра, накрывшего территорию Беларуси, не выдержали деревья на сельском кладбище в деревне...
 
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