Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие памятники избежали серьёзных повреждений.





Напора сильного ветра, накрывшего территорию Беларуси, не выдержали деревья на сельском кладбище в деревне Нечатово.

Берёзы и сосны ломало, словно спички, либо вырывало их с корнем.

Часть поваленных ветром деревьев уже убрали с могил, другая всё ещё остаётся нетронутой. В результате падения пострадали ряд надгробий.





В то же время, многим памятникам удалось избежать серьёзных повреждений. Словно невидимая богатырская рука подхватывала падающие деревья и аккуратно укладывала их на могилы так, чтобы огромными стволами и ветками не повредить надгробия.























