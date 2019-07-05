Пинские таксисты 7220 заступились за коллегу

Источник материала: Виртуальный Брест

Девушка-водитель нажала тревожную кнопку.





Фото канала Zello «Пинск ГАИ»

Вечером 4 июля на заправке «Белорусьнефть» у деревни Оснежицы, что под Пинском наблюдалось большое скопление автомобилей службы пассажироперевозок 7220.

По информации канала zello «Пинск ГАИ» клиенты службы 7220 повздорили с отдыхающими на АЗС подвыпившими девушками.

Одна из отдыхавших дам начала предъявлять претензии к девушке-таксисту, та почувствовала опасность и нажала тревожную кнопку. На её защиту приехали коллеги.





Фото канала Zello «Пинск ГАИ»

Далее на место происшествия была вызвана милиция, по некоторым сведениям на участников агрессивной компании были составлены административные протоколы.