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Пинские таксисты 7220 заступились за коллегу

06.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Девушка-водитель нажала тревожную кнопку.

Пинские таксисты 7220 заступились за коллегу

Фото канала Zello «Пинск ГАИ»

Вечером 4 июля на заправке «Белорусьнефть» у деревни Оснежицы, что под Пинском наблюдалось большое скопление автомобилей службы пассажироперевозок 7220.

По информации канала zello «Пинск ГАИ» клиенты службы 7220 повздорили с отдыхающими на АЗС подвыпившими девушками.

Одна из отдыхавших дам начала предъявлять претензии к девушке-таксисту, та почувствовала опасность и нажала тревожную кнопку. На её защиту приехали коллеги.

Пинские таксисты 7220 заступились за коллегу

Фото канала Zello «Пинск ГАИ»

Далее на место происшествия была вызвана милиция, по некоторым сведениям на участников агрессивной компании были составлены административные протоколы.

 
 
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  Девушка-водитель нажала тревожную кнопку. Фото канала Zello «Пинск ГАИ» Вечером 4 июля на заправке «Белорусьнефть» у деревни Оснежицы, что под Пинском...
 
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