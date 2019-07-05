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Скупщиков меньше, доходы ниже. Итоги клубничного сезона
06.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Даже в эти дни у некоторых лунинчан ещё есть клубника. Плодоносят поздние сорта. Но у подавляющего большинства сезон закончился недели две назад. Каким он выдался, интересовалось Медиа-Полесье.
Напомним, баночками первую ягоду из теплиц начали продавать на дворецкой «бетонке»
Дальше сезон продолжил преподносить для клубничников малоприятные сюрпризы. К
Чтобы продать ягоду госзаготовителям в бочки, людям подолгу приходилось выстоять в очередях
Некоторые не выдержали и выбрасывали неплохую ягоду прямо на землю.
Ягоду выбрасывали прямо возле рынка
После этого, говорят клубничники, ситуация изменилась, машин с бочками действительно стало в разы больше. Но появилась другая проблема: сезон после недельной жары начал сворачиваться, ягоды резко стало мало. Некоторые госзаготовители уезжали с рынка так и не затарившись.
Хотя, как признаются сельчане, на урожай в этом году жаловаться не приходилось, по весу клубники было много.
Хуже прошлогоднего оценивает нынешний клубничный сезон и владелец рынка Игорь Прокопович. С его слов, в нынешнем сезоне скупщиков было на 25% меньше. Если в прошлом году одновременно закупали ягоду под 200 машин, то в этом максимум – 150, хотя возможности рынка позволяют увеличивать эту цифру.
Кроме того, отмечает Игорь Прокопович, в этом году сезон едва ли не на половину был короче прошлогоднего. Если в том году в Дворце скупщики начали принимать ягоду с 25 мая, а 6 июля было ещё 12 машин, то в этом году сезон продлился 20 дней.
Порядка 15% покупателей лунинецкой клубники составили представители России.
Между тем, владелец рынка констатирует, что по сравнению с прошлым годом было больше машин райпо, которые закупали товарную ягоду. Всего – 15-20% от общего количества. Как пример – в один из дней на рынке принимали ягоду 27 машин госзаготовителей.
Что касается выручки, клубничники не скрывают, что рассчитывали заработать больше, но, увы…
Напомним, в субботу, 6 июля, в аг.Дворец пройдёт районный праздник
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Даже в эти дни у некоторых лунинчан ещё есть клубника. Плодоносят поздние сорта. Но у подавляющего большинства сезон закончился недели две назад. Каким он...
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