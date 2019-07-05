Скупщиков меньше, доходы ниже. Итоги клубничного сезона

Источник материала: Виртуальный Брест

Даже в эти дни у некоторых лунинчан ещё есть клубника. Плодоносят поздние сорта. Но у подавляющего большинства сезон закончился недели две назад. Каким он выдался, интересовалось Медиа-Полесье.





Напомним, баночками первую ягоду из теплиц начали продавать на дворецкой «бетонке» ещё 14 мая . Тогда за литровую банку просили 10 рублей. Более массово ягода пошла к концу мая. Но уже тогда цены начали активно снижаться, к примеру, 31 мая за кило красной ягоды скупщики давали около 2,50р.

Дальше сезон продолжил преподносить для клубничников малоприятные сюрпризы. К 10 июня цена на красное золото рухнула до 50 копеек за кило отборной крупной ягоды. В бочки на переработку ягоду стали принимать по 20 копеек (в начале сезона было 30), но даже за такую цену желающих отдать товар было больше, чем готовы были принять кооператоры.





Чтобы продать ягоду госзаготовителям в бочки, людям подолгу приходилось выстоять в очередях

Некоторые не выдержали и выбрасывали неплохую ягоду прямо на землю. Напомним , фото увидел президент и поручил кооператорам скупить у людей излишки ягоды.





Ягоду выбрасывали прямо возле рынка

После этого, говорят клубничники, ситуация изменилась, машин с бочками действительно стало в разы больше. Но появилась другая проблема: сезон после недельной жары начал сворачиваться, ягоды резко стало мало. Некоторые госзаготовители уезжали с рынка так и не затарившись.

Хотя, как признаются сельчане, на урожай в этом году жаловаться не приходилось, по весу клубники было много.

Хуже прошлогоднего оценивает нынешний клубничный сезон и владелец рынка Игорь Прокопович. С его слов, в нынешнем сезоне скупщиков было на 25% меньше. Если в прошлом году одновременно закупали ягоду под 200 машин, то в этом максимум – 150, хотя возможности рынка позволяют увеличивать эту цифру.

Кроме того, отмечает Игорь Прокопович, в этом году сезон едва ли не на половину был короче прошлогоднего. Если в том году в Дворце скупщики начали принимать ягоду с 25 мая, а 6 июля было ещё 12 машин, то в этом году сезон продлился 20 дней.

Порядка 15% покупателей лунинецкой клубники составили представители России.

Между тем, владелец рынка констатирует, что по сравнению с прошлым годом было больше машин райпо, которые закупали товарную ягоду. Всего – 15-20% от общего количества. Как пример – в один из дней на рынке принимали ягоду 27 машин госзаготовителей.

Что касается выручки, клубничники не скрывают, что рассчитывали заработать больше, но, увы…

Напомним, в субботу, 6 июля, в аг.Дворец пройдёт районный праздник «Лунінецкія клубніцы» . В этот же день на площадке клубничного рынка состоится и полюбившийся многим «Клубнічны фэст-4». Начало – в 20.00 (выступление музыкальных групп – с 21.00).