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Флаг в честь юбилея Бреста подняли на пик Сибирь в Саянских горах

06.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские альпинисты подняли флаг Бреста на вершину Сибирь в горах Восточный Саян. Восхождение брестчане посвятили тысячелетию родного города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестской областной общественной организации альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко.

Флаг в честь юбилея Бреста подняли на пик Сибирь в Саянских горах

Брестчане совместно с иркутским клубом "Горы Байкала" организовали учебно-тренировочный сбор. В составе группы - 11 человек, трое из которых представители Беларуси. Перед собой они ставили цель подняться на ряд вершин высотой от 2600 до 3400 м. Особым получилось восхождение на пик Сибирь, куда команда доставила флаг Бреста. Путь к этой вершине занял семь часов.

По словам собеседника, восхождение было технически несложным, однако физически энергозатратным. Маршрут проходил по разрушенному скальному участку, от альпинистов требовалась предельная осторожность и выносливость. Усилия брестских альпинистов Никиты Дедюшко, Григория Андреева и Никиты Марчука окупились сторицей, когда они доставили флаг родного города на высоту 2870 м.

"Поднять флаг Бреста на одну из вершин Саянских гор для нас был план минимум. Ставили перед собой и другую задачу. На пике Свердловск (2693 м) был свободный участок, по которому мы сделали первопроход. Новый маршрут назвали "1000-летие Бреста". В ближайшее время его должны внести в единую базу горных маршрутов, - рассказал Никита Дедюшко. - Для альпинистов первопроход ценен. Естественно, потому что раньше по этой линии рельефа никто не поднимался. Проход проложили с учетом безопасности и удобства логистики". К слову, это первый первопроход, который совершили брестские альпинисты.

Брестский горисполком поддержал идею местных альпинистов. "Здорово, что молодые люди проявили такую инициативу, в какой-то мере совершили подвиг в честь родного города, сделав первопроход. Это их подарок к тысячелетию города. Приятно, что в Бресте живут такие энтузиасты", - сказала заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

 
Теги: Брест
 
 
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