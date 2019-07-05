В России создают собственную Википедию

Документ регламентирует правила выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование портала. Они пойдут на обеспечение деятельности платформы, оплату подписки на необходимые ресурсы, съемки, использование архивных материалов, разработку программного обеспечения.





Действие положений законопроекта будет распространяться на все правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.









Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, бывший директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый назвал этот ресурс электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом Википедии.